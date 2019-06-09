التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، لمناقشة الملامح الأولوية للبرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل، والصناعات المُغذية لها.

وفي مستهل الاجتماع، أكد مدبولي اهتمام الحكومة بملف توطين صناعة المركبات وزيادة اعتمادها على المكون المحلي، لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد القومي، ووضع مصر على خريطة الاستثمار العالمية للصناعات الهندسية والتكنولوجية، لافتا أن هذه الخطوة تسهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محليا، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.

وعرض وزير التجارة تقريراً شاملاً حول رؤية الوزارة لتنمية صناعة وسائل النقل وتوطينها في مصر، التي تهدف أن تصبح مصر من الدول البارزة في مجال تصنيع وتصدير السيارات، مشيراً إلى أن هذه المحددات تتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم.

وتناول الوزير أبرز نتائج الدراسات التي يتم إجراؤها حالياً لبدء هذه الخطوة الهامة، وفي مقدمة ذلك الإطلاع على تجارب الدول الأخرى في هذا الصدد، تمهيداً للانتهاء خلال الفترة القليلة المقبلة من صياغة برنامج وطني لتحفيز صناعة المركبات ووسائل النقل.