أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم، تنفيذ عدة إجراءات، لإنجاح وتسهيل امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أبرزها شبكات "سكايب" وغرف عمليات وتوفير سبل الراحة للمراقبين.

وقال ابراهيم التداوي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، إنه جرى تشكيل غرفة عمليات رئيسية مطورة وبتقنيات حديثة بديوان المديرية وربطها مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة عبر شبكة "إسكايب" لمتابعة سير امتحانات الشهادة الثانوية داخل 10 لجان امتحانية بالفيديو بمختلف مراكز المحافظة.

ووجه "التداوي"، خلال لقائه بمديري الإدارات التعليمية عبر شبكة "إسكايب" من داخل غرفة العمليات الرئيسية، بالمتابعة الدقيقة والمستمرة لأعمال الامتحانات وتذليل أي عقبات من شأنها عرقلة سير أعمال الامتحانات.

وأشار إلى التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الأمن، لتوفير الحراسة الكاملة، لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، كما أن هناك تنسيقا مع مديرية الصحة لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات.