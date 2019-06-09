وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن زيادة المعاشات في مجموعه بنسبة 15% اعتبارًا من 1/7/2019 لأصحاب المعاشات بحد أدني زيادة قدرها 150 جنيها شهريا، وأقصي 900 جنيه، مع رفع الحد الأدنى لإجمالي قيمة المعاش لنحو 900 جنيه، فيما أجل الموافقة على القانون نهائيا للثلاثاء المقبل لتوفر أغلبية الثلثين المطلوبة.

وقال النائب عبدالفتاح محمد، أمين سر لجنة القوي العاملة، إنه طبقا للقانون فزيادة المعاشات لا تخضع للضرائب، وبالتالي فالزيادة الجديدة بالمعاش سيطبق عليها هذا الأمر.