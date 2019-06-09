"الصندوق السيادي" يعقد أولى اجتماعاته خلال أيام.. وإعلان مديره قريبا

كشف مسؤول حكومي، أن الحكومة تستعد خلال أيام لعقد أولى اجتماعات مجلس إدارة "صندوق مصر السيادي"، بعد إعلان انضمامه ليصبح عضوا مشاركا بالمنتدى العالمي للصناديق السيادية الدولية، مشيرا إلى أنه "قريبا سيتم إعلان اسم الفائز بمنصب المدير التنفيذي، من بين 4 مرشحين يعملون في قطاعات الاستثمار وإدارة الأعمال، يجرى حالياً المفاضلة بينهم، وقد أوشكت على نهايتها".

وأضاف المسؤول، الذي رفض الإفصاح عن اسمه لـ"الوطن"، أن الحكومة ممثلة فى وزارة التخطيط كانت قد أجَّلت ترتيبات الإعلان عن اسم المدير التنفيذى لـ"الصندوق" رغم إعلانها أسماء الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة، خلال شهر رمضان، ومن المنتظر أن يتم الاستقرار على ممثلى وزارات التخطيط والمالية والاستثمار وأحد نائبي محافظ البنك المركزي في «المجلس»، مؤكداً أن الحكومة تُعجّل حالياً فى وضع الترتيبات النهائية لعقد أول الاجتماعات، وإعلان اسم المدير التنفيذى، ليبدأ «الصندوق» مباشرة مهامه، بدءا من العام المالي المقبل، أول يوليو.

وسبق لوزارة التخطيط الإعلان عن قائمة الأعضاء المستقلين بمجلس الإدارة، وضمّت: حسن الخطيب مدير الاستثمار المباشر فى البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، وطارق توفيق رئيس الغرفة التجارية الأمريكية، ومحمد عباس حسن فايد الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لبنك عودة مصر، ونيفين الطاهرى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «داتا شيلد» للاستثمار، ويحيى محب زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر، والمشرف على مشروع المخطط العام لتنمية منطقة قناة السويس ومشروعات العاصمة الإدارية، فضلاً عن عضوية 7 أعضاء من ذوى الخبرة، هم شريف إسماعيل، رئيس الوزراء السابق، وصادق وهبة، المؤسس والشريك الإدارى لشركة ISquared Capital العالمية لاستثمارات البنية التحتية، ومحمد يونس، مؤسس ورئيس مجموعة «كونكورد» الدولية للاستثمارات، وطه محمود خالد المؤسس والشريك الرئيسى لمؤسسة BDO، وحسين شكرى رئيس مجلس إدارة «إتش. سى» للأوراق المالية والاستثمار المصرية، وعادل اللبان الرئيس التنفيذى والمدير العام للبنك الأهلى المتحد، وهشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى.