أصيب 9 أشخاص، بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعى السريع "القاهرة - الإسكندرية".

تلقى اللواء مجدى القمري، مدير الأمن، إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارتين على الطريق الزراعي بمركز كفر الدوار، وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام.

والمصابون هم، محمد صبحي، 16 سنة، ومني محمد أبويونس، 41 سنة، وملك سعيد، 10 سنين، وتسنيم محمد محمود، 8 سنوات، وإبراهيم محمد محمود، 4 سنوات، ومحمود محمد محمود، 13 عاما، وجابر جابر أبوالعرب، 88 سنة، وفؤاد أحمد النجار، 32 سنة، ومحمد محمد المرشدي، 52 سنة.

وحُرر عن الواقعة المحضر اللازم، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.