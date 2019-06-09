أحرزت قوات الجيش اليمني تقدما جديدا في محافظة صعدة شمال اليمن، حيث تمكنت من السيطرة على "تبة البيضاء" و"التباب السود" في مديرية "باقم" شمال المحافظة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيات الحوثي.

وتمكنت قوات الجيش اليمني من قطع الخط الدولي إلى مديرية "باقم"، الذي كان يمد المليشيات بالإمداد والتموين لمواقعها في المديرية ذاتها.

وقالت مصادر عسكرية يمنية في تصريحات لقناة "سكاي نيوز"، اليوم، إن وحدات من قوات النخبة في الجيش نفذت عملية نوعية بدعم جوي من قوات التحالف العربي على مواقع تمركز ميليشيات الحوثي، في آخر المناطق التي تسيطر عليها، شمالي باقم.