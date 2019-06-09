بالصور| محافظ كفر الشيخ ومدير "المحاربين" يتبادلان الدروع التذكارية

تبادل الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن كفرالشيخ، واللواء أركان حرب باسم عزت علام، مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، الدروع التذكارية في الاحتفال بتكريم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، بمجمع كفرالشيخ الثقافي.

جاء ذلك بحضور العميد سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الاوقاف بمحافظه كفر الشيخ، والقس ياكوبوس أسعد، ممثل الكنيسة ونائبا عن القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفرالشيخ، ودمياط ودير القديسة دميانة والبراري، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأقامت المحافظة، اليوم، حفل تكريم 200 من أسر شهداء ومصابي العمليات الحربية بمجمع كفر الشيخ الثقافى من أسر شهداء الشرطة المدنية، وأسر شهداء القوات المسلحة، ومصابي عمليات القوات المسلحة.