قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن المنظومة الجديدة في التعليم، ستقضي على رهبة وقلق الامتحانات في الشهادة الثانوية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية في برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، مع الإعلامي عمرو أديب: "عاوزين يبقى ليلة الامتحان الطلاب تروح السينما عادي، ما هو اللي ذاكر ذاكر، هنقضي على منظومة الخوف والقلق من رهبة الامتحان من خلال الدرجات التراكمية، والتي ستطبق على الطلاب الموجودين حاليا في الصف الأول الثانوي".

وأشار "شوقي" إلى أنه لم يتم تحديد موعد معين لظهور نتيجة الصف الأول الثانوي، حيث أن عملية التصحيح جارية: "كل طالب امتحن 10 مواد، وكل مادة فيها 20 سؤال على الأقل، يبقى فيه 200 سؤال لكل طالب فقط، وعدد الطلاب 600 ألف، فعملية التصحيح تحتاج إلى وقت".

وأوضح أنه يتم تصحيح الأوراق بعناية شديدة، وبدرجة عالية من الشفافية، حيث أن ورقة الامتحان الواحد تمر على 20 مدرسا، مضيفًا: "مش بس هنديهم النتيجة، لأ ده احنا هنديهم كمان نتائج زملائهم، ونقول لهم إنتوا فين من دول، ونعطي توصيات في كل مادة إنه ازاي يتعامل مع المواد دي السنة الجاية".