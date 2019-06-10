نفى الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، ما تردد من شائعات حول وفاة الفنان القدير جورج سيدهم، حيث ذكر أن أي فنان قدره الشهرة وبهذا يُصبح من السهل جدًا أن تُصدر عنه أي شائعة، "بقيت كل يوم أصحى الصبح على شائعة".

وأضاف "زكي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامي سيد علي، على قناة "الحدث اليوم": "كل يوم الصبح الساعة 8 التليفون بتاعي يقعد يرن، ومش بقى ورانا غير نفي الشائعات، لدرجة أني بقيت أحيانًا قبل ما أرد على التليفون بقول كذب كذب".

وأشار إلى أن الفنان جورج سيدهم "بخير الحمد لله"، ولكن ما حدث أنه كان هناك تشابه أسماء، فهناك شخص عالم يُدعى جورج سيدهم وافته المنية، وهنا حدث لبس عند البعض.