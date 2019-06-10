تنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، بحسب موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، وذلك في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، والتي جاءت كما يلي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:08
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:30
أذان المغرب 6:56
أذان العشاء 8:29
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:08
أذان الظهر 12:00
أذان العصر 3:38
أذان المغرب 7:04
أذان العشاء 8:39
مواقيت الصلاة في محافظة السويس
أذان الفجر 03:03
أذان الظهر 11:49
أذان العصر 3:25
أذان المغرب 6:50
أذان العشاء 8:23
مواقيت الصلاة في محافظة قنا
أذان الفجر 3:17
أذان الظهر 11:48
أذان العصر 3:14
أذان المغرب 6:41
أذان العشاء 8:08
مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية
أذان الفجر 03:07
أذان الظهر 11:55
أذان العصر 03:33
أذان المغرب 06:58
أذان العشاء 08:32