مواقيت الصلاة اليوم في مصر

تنشر "الوطن" مواقيت الصلاة في مدن ومحافظات الجمهورية المختلفة، بحسب موقع الهيئة العامة المصرية للمساحة، وذلك في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها لقرائها بشكل يومي، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:08

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 3:30

أذان المغرب 6:56

أذان العشاء 8:29

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:08

أذان الظهر 12:00

أذان العصر 3:38

أذان المغرب 7:04

أذان العشاء 8:39

مواقيت الصلاة في محافظة السويس

أذان الفجر 03:03

أذان الظهر 11:49

أذان العصر 3:25

أذان المغرب 6:50

أذان العشاء 8:23

مواقيت الصلاة في محافظة قنا

أذان الفجر 3:17

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 3:14

أذان المغرب 6:41

أذان العشاء 8:08

مواقيت الصلاة في محافظة المنوفية

أذان الفجر 03:07

أذان الظهر 11:55

أذان العصر 03:33

أذان المغرب 06:58

أذان العشاء 08:32