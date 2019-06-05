مواقيت الصلاة اليوم في مصر

في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:09

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:29

أذان المغرب 6:53

أذان العشاء 8:26

مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية

أذان الفجر 3:03

أذان الظهر 11:47

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:51

أذان العشاء 8:24

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر 3:06

أذان الظهر 11:54

أذان العصر 3:32

أذان المغرب 6:56

أذان العشاء 8:30

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:09

أذان الظهر 11:59

أذان العصر 3:37

أذان المغرب 7:01

أذان العشاء 8:36

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر 3:21

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:19

أذان المغرب 6:44

أذان العشاء 8:11