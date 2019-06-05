في إطار الخدمات المستمرة التي تقدمها "الوطن" لقرائها، ننشر مواقيت الصلاة في عدد من محافظات الجمهورية المختلفة، والتي جاءت على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة
أذان الفجر 3:09
أذان الظهر 11:53
أذان العصر 3:29
أذان المغرب 6:53
أذان العشاء 8:26
مواقيت الصلاة في محافظة الإسماعيلية
أذان الفجر 3:03
أذان الظهر 11:47
أذان العصر 3:27
أذان المغرب 6:51
أذان العشاء 8:24
مواقيت الصلاة في محافظة الغربية
أذان الفجر 3:06
أذان الظهر 11:54
أذان العصر 3:32
أذان المغرب 6:56
أذان العشاء 8:30
مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية
أذان الفجر 3:09
أذان الظهر 11:59
أذان العصر 3:37
أذان المغرب 7:01
أذان العشاء 8:36
مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج
أذان الفجر 3:21
أذان الظهر 11:52
أذان العصر 3:19
أذان المغرب 6:44
أذان العشاء 8:11