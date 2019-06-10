محافظ الدقهلية في جولة ليلية بحي غرب يطلب رفع إشغالات المقاهي

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، الليلة، في جولة مفاجئة، شوارع حي غرب المنصورة، وطلب من إدارة شرطة المرافق رفع إشغالات جميع المقاهي بشارع الترعة والتي تعوق حركة السير بالشارع والتشديد على عدم عودة الاشغالات للشارع مرة أخرى لتيسير حركة المواطنين بالسيارات أو سيرا على الأقدام.

وطلب المحافظ من المحاسب سعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد للمحافظة والذي رافقه خلال الجولة، بتوفير صناديق لجمع القمامة في الأماكن غير المحددة بالشارع لجمعها والتي يقوم المواطنين بوضع القمامة فيها حتى لا تتراكم بالشارع.

وشدد محافظ الدقهلية على السكرتير العام المساعد ورئيس حي غرب بإزالة كافة الاشغالات من تلك من شوارع أحمد ماهر وسامية الجمل وسكة سندوب ومحيط مقابر المسيحيين بمنطقة المجزر ورفع تراكمات هدم المباني بشارع سكة سندوب ورفع كافة المخلفات والتي تعوق حركة المارة وتسبب اختناق بالشارع.

يذكر أن شاروبيم، أكد أن أحد عناصر تقييم رؤساء المدن والأحياء وأفضل حي ومدينة وقرية يعتمد في المقام الأول على مستوى النظافة ورفع التراكمات والحفاظ على المظهر الجمالي للمكان.