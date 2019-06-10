استحداث قسم المنزلة بالدقهلية.. وحركة تنقلات محدودة لمأموري المراكز

اعتمد اللواء محمد حجى، مدير أمن الدقهلية، اليوم، حركة تنقلات محدودة لمأمورى المراكز والأقسام، ورؤساء وحدات المراكز والأقسام، بالإضافة إلى استحداث قسم شرطة جديد بالمنزلة والذي صدر قرار بإنشائه منذ 3 سنوات، إضافة إلي وجود مركز شرطة المنزلة.

وضمت الحركة نقل كل من: نقل العقيد محمد أبو بكر حسان، مأمورا لقسم شرطة الكردي، والعميد محمد الشحات، مأمورا لقسم شرطة المنزلة.

وشملت الحركة أيضًا، نقل الرائد أحمد فتحى صالح، رئيسا لمباحث مركز شرطة المنزلة، والرائد محمد منصور رئيسا لمباحث قسم شرطة المنزلة، والرائد أحمد ثروت، رئيسا لمباحث ميت سلسيل، والرائد محمد فتحى، رئيسا لمباحث منية النصر.