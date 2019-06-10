احتفلت النجمة مي كساب بإطلاق ألبومها الجديد "أنا لسه هنا" الذى تنتجه شركة "8% ميوزيك بروداكشن" في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقدمت مي كساب العديد من أغاني الألبوم الجديدة خلال المؤتمر الصحفي الذي قدمته دنيا صلاح عبد الله.

حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم الفنانة أنوشكا والفنانة مي فاروق، والمخرج أحمد البدري والشاعر محمد عاطف.

وأشارت مي خلال المؤتمر إلى أن زوجها أوكا هو السبب الرئيسي وراء عودتها مرة أخرى للغناء، وأنه أنشأ استوديو خاص فى منزلها من أجل العمل على أغنيات الألبوم واستدعيا مهندس صوت من فرنسا خصيصا لخروج الألبوم على أفضل صورة.

وعن اختيارها لأغانٍ مختلفة عن لونها، قالت: "ثقتي كاملة في أوكا، وأعلم أن أكثر شخص يتمنى لي النجاح ويخاف عليّ، وهو أكثر إنسان أثق فيه، فهو "غسل لي مخي وتزوجنا".

ويضم ألبوم مي كساب "أنا لسه هنا" 12 أغنية، وجميع أغاني الألبوم من توزيع أوكا، الذي حرص على أن يقدم زوجته مي كساب بشكل فني جديد ومختلف.

الألبوم من إنتاج شركة "8 % ميوزيك بروداكشن" وتوزيع شركة "أربو"، وتم تسجيل الغناء ومكساج صوت مي كساب مع مهندس الصوت جورج يعقوب، أما الميكس الرسمي للألبوم فتم تنفيذه تحت إشراف الموزع الموسيقي ومهندس الصوت الفرنسي Inkyz.