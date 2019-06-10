اقتصادي: "الجنيه بيعمل ريمونتادا قدام الدولار.. والأسعار ستنخفض"

قال الدكتور صابر شاكر، أستاذ الاقتصاد الدولي في جامعة حلوان، في تعليق له على تعافي الجنيه أمام الدولار، "الجنيه بيعمل ريمونتادا قدام الدولار".

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "ON E"، أن المواطن يحتاج من 3 إلى 4 شهور لكي يشعر بأثر انخفاض الأسعار بعد انخفاض قيمة الدولار.

وطالب بإعادة تقييم الدولار الجمركي بالنسبة للسلع الأساسية، مشيرًا إلى أنه يتم تقييمه كل شهر، وأن المواطن سيشعر بتراجع قيمة الدولار عند انخفاض قيمة مدخلات الإنتاج مما سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.

وأكد أستاذ الاقتصاد الدولي، أن استمرار انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه، يؤكد أنه لن يحدث هوة جديدة ولن يرتفع الدولار مرة أخرى.