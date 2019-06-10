فيديو| تضرر أكثر من 3 آلاف أسرة بسبب السيول في اليمن

أعلنت الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن، تضرر أكثر من ثلاثة آلاف أسرة من جرّاء سيول الأمطار الغزيرة التي هطلت على محافظات لحج وعدن وتعز وحضرموت.

وتصدرت محافظة لحج العدد الأكبر من حيث عدد الأسر المتضررة بـنحو ألف و 385 أسرة، وتأتي في المرتبة الثانية محافظة عدن بقرابة ألف و 331 أسرة، ثم محافظة تعز بـ 315 أسرة، وجاءت محافظة حضرموت في المركز الرابع بنحو 35 أسرة، بحسب تقرير أولي للوحدة التنفيذية عن أضرار السيول.

ووفقا لـ"سكاي نيوز"، أشار التقرير إلى أن النازحين في حاجة ماسة إلى مواد غذائية، وحقائب صحية وأدوات تنظيف، بالإضافة إلى تجهيز عيادات طبية متنقلة للوقاية من الكوليرا، وتوفير دورات مياه ومياه شرب نظيفة لكل المخيمات.

وحذر التقرير، من أن تحدث كارثة بيئية، وتتفشى الأمراض في المخيمات، بسبب تكدس القمامة وانتشار المياه الراكدة في حال عدم التدخل العاجل، كما ناشد التقرير، جميع المنظمات الإنسانية وشركاء العمل الإنساني بسرعة التدخل لتلبيه احتياجات النازحين، إذ أن كثيرا من الأسر تعيش في العراء حاليًا.

وتعرضت مدينة عدن وبعض المحافظات الأخرى لأمطار غزيرة من جراء منخفض جوي، ومن جانبها، قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف إنها تتابع ما تعرضت له محافظة عدن وبعض المحافظات المجاورة لها من آثار للأمطار الغزيرة، وما خلفته من أضرار على المواطنين والبنية التحتية.

ووجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، أمس الأحد، الحكومة اليمنية، بتخصيص موازنة طارئة لمواجهة تداعيات سيول اجتاحت العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، وعدد من المحافظات المجاورة، جراء منخفض جوي.

ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، وجه الرئيس هادي خلال اتصال أجراه بمحافظ عدن أحمد سالمين ربيع، بإيواء النازحين ومعالجة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للمدينة وتصدع المنازل وانقطاع خدمات الكهرباء وغيرها.

وبحسب "سبوتنيك"، شدد الرئيس هادي على معاقبة ومحاسبة كل مسؤول تهاون أو قصر في أداء مهامه ووظائفه بصورة عامة، وحسب مصدر حكومي يمني، تسببت الأمطار غزيرة التي هطلت في الساعات الماضية، في وفاة ثلاثة أشخاص على الأقل وفقدان آخرين، وأضاف المصدر، أن سيولا جارفة اجتاحت مديريات عدن، أدت إلى وفاة شخص متأثرا بماس كهربائي في مديرية الشيخ عثمان، في حين توفي آخر جراء سقوط شجرة نتيجة الأمطار الغزيرة، التي ألحقت أيضا أضرارا كبيرة بالمنازل القديمة، وتسببت توقف ثلاث محطات لتوليد الكهرباء في مديريتي التواهي وخورمكسر.

وسيبدأ التحالف بإطلاق حملة إغاثية عاجلة وجسر جوي لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للمتضررين بتلك المحافظات، بهدف تخفيف معاناة المتضررين وبمشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وتشمل الحملة تقديم المواد الغذائية، المواد الطبية والإيواءية، وفتح الطرقات، وسحب المياه، وإصلاح الكهرباء، وتقديم الدعم بالمعدات اللازمة لتخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.