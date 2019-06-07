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محمد فراج: لا أخشى البطولة الجماعية

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محافظ الجيزة: "أي طالب ثانوي هيصطحب هاتفه المحمول هيتحرم من الامتحان"

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محافظ المنيا: منع توقف سيارات أسئلة امتحانات الثانوية العامة لأي سبب

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مواجهة فوضى الميكروفونات بالتوسع فى «الأذان الموحد»

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