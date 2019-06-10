تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الاثنين، 10 يونيو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

بدء فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون

تستضيف مدينة الغردقة فعاليات كرنفال الغردقة الدولي للفنون، الذي يُقام خلال الفترة من 10 إلى 17 يونيو الحالي، وتقام فعاليات الكرنفال لمدة أسبوع بالممشي السياحى بمنطقة البرومناد أرت.

المؤتمر الثالث لوحدة النيروفسيولوجي بطب الزقازيق

تعقد وحدة النيروفسيولوجي بقسم أمراض المخ والأعصاب بطب الزقازيق مؤتمرها الثالث بالتعاون مع وحدة النيروفسيولوجي بالقصر العيني برعاية كل من الدكتور خالد عبد الباري رئيس جامعة الزقازيق بالمركز العلمي بمبني الجراحة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا.

"ليلة المونودراما" في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة الحكمة بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك ليلة المونودراما، وتقدم فرقة نور مسرحية ليلة، وفرقة أضواء مصر تقدم مسرحية "سجين الشارع"، وذلك فى تمام الساعة السابعة مساء.

حفل فرقة "تيمبو باند" بقاعة النهر في ساقية الصاوي

تستضيف قاعة النهر بساقية عبد المنعم الصاوى بالزمالك حفلا لفرقة تيمبو باند بقيادة الفنان عزت بسيونى وذلك فى تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

أمسية غنائية بفعاليات النشاط الثقافي والفكري بدار الأوبرا المصرية

في إطار سلسلة حلقات صالون مصر المبدعة وضمن فعاليات النشاط الثقافي والفكري الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر تقام في تمام الساعة السابعة مساء على المسرح الصغير أمسية غنائية من التراث الشرقي بعنوان عزيز على القلب ويقدمها الشاعر محمد بهجت.

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية تنظم قافلة علاجية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية في قرية (الفروسات مركز المنزلة) لمدة يومين حيث تقدم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات للمواطنين مع صرف الأدوية اللازمة للمرضى.