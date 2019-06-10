"وول ستريت جورنال": أمريكا تتوعد بحشد عسكري لمواجهة إيران

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أنّ قائد القوات المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط فرانك ماكنزي، قد يوصي بعودة الوجود الأمريكي العسكري المكثف إلى منطقة الشرق الأوسط.

وقال قائد القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إنّه خلص إلى أنّ نشر حاملة الطائرات "أبراهام لينكولنفي" شمال بحر العرب وغيرها من المعدات، ساعد في تقليص التهديدات الإيرانية، إذ تحتوي حاملة الطائرات الأمريكية "إبراهام لينكولن" على مدمرات بحرية، وقوة قتالية، ونحو 70 طائرة، وشكّلت محور رد وزارة الدفاع "بنتاجون" على ما قال عنه واشنطن "تهديدات إيرانية بمهاجمة قوات أمريكية أو سفن تجارية في منطقة الخليج العربي"، بحسب "سكاي نيوز".

وعلى متن حاملة الطائرات "إبراهام لينكولن" التي تحط في مياه دولية، نقلت وكالة أسوشيتدبرس عن قائد القيادة المركزية قوله، إنّ لم تكن الولايات المتحدة عززت مؤخرا وجودها العسكري، لكان الهجوم وقع الآن". وفي السنوات الأخيرة لم يكن هناك وجودا منتظم لحاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط.

وكان الجنرال فرانك ماكنزي طلب في أوائل مايو، إرسال الحاملة وقاذفات وقوات ونظام دفاعي مضاد إلى المنطقة، بعد معرفة التهديدات المحددة ضد القوات الأمريكية والحليفة ومصالح في العراق وأماكن أخرى.

ونقلت وول ستريت جورنال عن الجنرال ماكنزي، خلال جولة سريعة في المنطقة هذا الأسبوع، أنّ التعزيز السريع للولايات المتحدة في الوقت الراهن، عمل على تقليص التهديد الإيراني، لكنه عاد ليقول إنّ المخاطر التي تشكلها طهران لا تزال حقيقية، وقد يكون الهجوم وشيكا، وأضاف الجنرال ماكنزي: "نعتقد أنّ ما قمنا به له تأثير جيد للغاية في تقليص التهديدات".

لكن الجنرال ماكنزي يفكر في توسيع القدرات العسكرية لضمان امتلاك الولايات المتحدة قوة ردع "موثوقة وطويلة الأجل في المنطقة"، وستكون هذه الخطوة بمثابة انعكاس كبير في الموقف العسكري الأمريكي، الذي ابتعد عن الشرق الأوسط في إطار استراتيجية الأمن القومي لإدارة ترامب التي تولي اهتماما بالمخاطر الناتجة عن التنافس مع روسيا والصين.

وفي هذا الإطار أشار الجنرال ماكنزي وآخرين، إلى أنّه بينما يدعمون استراتيجية الدفاع الوطني الصادرة كجزء من استراتيجية الأمن القومي، فإنّ التهديد الذي تشكله إيران قد يستحق تعديلات، حسب ما نقلت وول ستريت جورنال.