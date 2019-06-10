أعلنت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزير الثقافة، عن عودة تنظيم الأنشطة الدولية فى مجال الفنون التشكيلية، والتى توقفت منذ 8 أعوام، من بينها "بينالى الإسكندرية الدولى، ترينالى الجرافيك"، ودراسة استئناف فعاليات ترينالى الخزف، بالإضافة لإقامة الدورة التأسيسة لبينالى فنون الطفل، باعتباره هدية مصر لأطفال العالم.

يأتى ذلك، تحت عنوان "مكانى المفضل" بالشراكة مع مؤسسة "امسيا" للتربية عـن طريق الفن "أفريقيا والشرق الأوسط"، وتترأس لجنته العليا الدكتورة سرية صدقى، وقوميسيره العام الدكتور أحمد حاتم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد للإعلان عن تفاصيل الدورة الثالثة عشر من بينالى القاهرة الدولى، بعد توقف أكثر من 8 سنوات، والتى تحمل اسم "نحو الشرق"، ويحل عليها الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرف، وذلك بحضور الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والفنان ايهاب اللبان القوميسير العام.

ووجهت عبد الدايم، الشكر لوزيرى الثقافة السابقين الدكتور عبد الحميد رضوان، والدكتور أحمد هيكل، صانعا هذا المحفل الدولي، والفنان أحمد فؤاد سليم، أحد مؤسسيه.

كما توجهت عبدالدايم، بتحية تقدير واعزاز للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، الذي حرص على استمرار ودعم وتطوير بينالي القاهرة الدولي، حتى بات من الأحداث الفنية الراسخة والمميزة.

وأضافت، وزيرة الثقافة، أن إعادة بينالي القاهرة للحياة تجسد ريادة مصر الثقافية والفنية فى قلب العالم باعتبارها أقدم حضارات التاريخ.

وقالت، إن حلول الفنان الفرنسى جيرار جاروست كضيف شرف يأتى ضمن احتفالات الوطن بإعلان 2019 عام مصر – فرنسا، مشيرة لمشاركة 13 دولة أفريقية فى هذه الدورة، ضمن فعاليات الاحتفالات برئاسة مصر للاتحاد الأفريقى.

من جانبه، استعرض الدكتور خالد سرور، الخطوط العريضة للدورة التى تقام بمشاركة 78 فنان من 52 دولة من مختلف قارات العالم، وتتواصل فى الفترة من 10 يونيو حتى 10 اغسطس فى قاعات قصر الفنون، ومتحف الفن المصرى الحديث، ومجمع الفنون بالزمالك، مشيرًا إلى أن حفل توزيع الجوائز التى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، يقام فى السابعة مساء الثلاثاء 11 يونيو وتشمل جائزة النيل الكبرى، وقيمتها مائتان وخمسون ألف جنيه، إلى جانب 5 جوائز آخرى بقيمة اجمالية سبعمائة وخمسون ألف جنيه.

وقال الفنان ايهاب اللبان، القوميسير العام، إنه تم اختيار موضوع "نحو الشرق " لهذه الدورة من البينالى لاستلهام سحر الشرق، الذى لعب دورًا هامًا فى ابداعات الكثيرون، مشيرًا إلى الحرص فى اختيار المعروضات على تمثيل كل انواع الفنون التشكيلية، مؤكدًا أن الفن ظاهرة عابرة للأماكن والأزمنة.