قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الغش أصبح جزءا من الثقافة السيئة في مصر، كما أن وزارة التعليم تحاول تغيير الثقافة عن التعليم والدراسة من خلال التكنولوجيا الحديثة، "لو كان عندنا الثقافة الصحيحة مكناش هنغش، لأن بالطريقة دي الطالب مش بيكون مهتم إن عنده مهاره من عدمه".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على قناة " mbc مصر"، أنه يجب تغيير الثقافة السائدة في المجتمع، حيث إن الغش ما زال حتى الآن ظاهرة كبيرة جدًا، موضحًا في الوقت ذاته أن امتحانات الشهادة الثانوية الأخيرة لم تتسرب على مدار السنتين الأخيرتين.