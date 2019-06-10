واصل 3113 من طلاب الصف الثالث الثانوي العام، بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الحالي 2018 – 2019، بامتحاني الاقتصاد والإحصاء.

وقالت المهندسة ليلى مرتجي، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، إن عدد المتقدمين للامتحانات يبلغ 3113 طالبا وطالبة "3112 بصري وطالب وحيد كفيف" من بينهم 916 طالبا وطالبة بالشعبة الأدبية و1798 طالبا وطالبة بالشعبة العلمية علوم و399 طالبا وطالبة والشعبة العلمية رياضيات، موزعين على 11 لجنة من بينها 5 لجان بمركز العريش، 4 لجان بمركز بئر العبد، لجنتين بالشيخ زويد ولجنة تضم طلبة مدارس الشيخ زويد ولجنة تضم طلبة مدارس رفح.

جدير بالذكر أن امتحانات إتمام الشهادة الثانوية لهاية العام الدراسي 2018- 2019، بدأت أمس الأول السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية، على مستوى جميع الشعب، وتستمر الامتحانات حتى 3 يوليو من الشهر الجاري 2019م.

وتقوم قوات الشرطة بتأمين لجان الامتحانات ومنع أولياء الأمور من الاقتراب من أسوار المدارس بحسب تعليمات وزارة التربية والتعليم.