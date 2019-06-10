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"الكهرباء": وقف تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة نهاية يونيو

"الكهرباء": وقف تركيب العدادات الكودية بالمباني المخالفة نهاية يونيو

سعر الدولار اليوم الإثنين 10-6-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم الإثنين 10-6-2019 في مصر

تحديث جديد لـ"خرائط جوجل".. يجب السائقين حوادث الطرق والرادار

تحديث جديد لـ"خرائط جوجل".. يجب السائقين حوادث الطرق والرادار

اندماج "ريثيون" و"يونايتد تكنولوجيز" الأمريكيتين لصناعة الدفاع والطيران

اندماج "ريثيون" و"يونايتد تكنولوجيز" الأمريكيتين لصناعة الدفاع والطيران

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته سلاح ناري وذخائر بقنا

ضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة وبحوزته سلاح ناري وذخائر بقنا

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