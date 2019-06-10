تصدر محكمة النقض، اليوم الإثنين، حكمها في طعن المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد في قضية أحداث مسجد الفتح الشهيرة التي وقعت عام 2013.

ويطالب المحكوم عليهم بالإدانة في القضية، محكمة النقض بقبول طعنهم وإلغاء حكم الجنايات بسجنهم، وفق مذكرة بأوجه الطعن على حكم إدانتهم قدمها دفاعهم للمحكمة.

وفي حالة عدم قبول طعن المحكوم عليهم يصبح حكم الجنايات الصادر في سبتمبر من عام 2018 بحق المتهمين نهائيًا باتًا غير قابل للطعن عليه مرة أخرى.

وفي حالة قبول الطعن، فإما أن تحدد محكمة النقض موعدًا لنظر موضوع القضية وإعادة محاكمة المتهمين، أو أنها ستتصدى لموضوع القضية في حكمها في الطعن، وتصدر حكمًا جديدًا بشأن المتهمين في القضية.

وتضمن حكم الجنايات المطعون عليه في القضية السجن المؤبد لاثنين وعشرين متهما وسبعة عشر آخرين بالسجن لمدة 15 عامًا، والسجن 10 سنوات لأربعة وخمسين متهمًا، والسجن 5 سنوات لمائتين وثلاثة عشر متهما.

وتضمن الحكم الذي صدر في العام الماضي، مدانين آخرين هاربين صدر الحكم بحقهم غيابيًا، وبالتالي لا يتصل طعن النقض بهم إذ لهم حق في إعادة إجراءات محاكمتهم عند القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.