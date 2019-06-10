أعلن قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، اعتقال أكثر من 800 ألف شخص حاولوا عبور حدود البلاد بصورة غير شرعية، خلال العام الفارسي الماضي المنتهى في 20 مارس الماضي.

وقال في تصريح لوكالة "إرنا" الإيرانية، خلال زيارته التفقدية للمناطق الحدودية لمدينة ماكو بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غربي إيران، إن بين هؤلاء 70 ألفا حاولوا عبور حدود البلاد في محافظة أذربيجان الغربية فقط، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وأضاف رضائي، أنه جرى خلال الأعوام الأخيرة اتخاذ إجراءات مؤثرة في التصدي للعبور غير الشرعي لحدود البلاد وللمضي بها بكل جدية في العام الجاري، موضحا أنه إثر الإعلان أحيانا في أوروبا عن قبول لاجئين يحاول الرعايا الأجانب التوجه إليها عبر إيران بصورة غير شرعية ومن دون جوازات سفر وأوراق قانونية إلا أنه يجرى التصدي لهذه الحالات باعتبارها مخالفة للقانون في جميع حدود البلاد المائية وحول البلاد البرية في الشرق والغرب.

وأشاد بالتعاون الأمني مع تركيا لمواجهة العبور غير الشرعي من الحدود. وأضاف أن هناك تنسيقا وتبادل معلومات مناسب بين البلدين، موضحا أن عملية التصدي للأفراد الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير شرعية مكلفة كثيرا لقوات حرس الحدود. وقال إن أهمية هذا الموضوع قابلة للبحث والدراسة في مختلف أبعادها.