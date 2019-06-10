"أمن الجيزة" تشن حملة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

شنّت أجهزة الأمن بالجيزة، تحت إشراف اللواء مصطفى شحاتة مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، واللواء محمد عبد التواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، حملات أمنية مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية ومنطقة قسم الجيزة، 11 متهمًا صادر ضدهم أحكام قضائية جزئية، و6 متهمين بـ"التسول".

وأسفرت الحملة عن ضبط 22 بائعًا متجولًا دون ترخيص، و14 كرسيًا و11 ترابيزة و28 قلب شيشة و19استاند، و32 ثلاجة، و16 شمسية، واتخذت الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، وتحررت المحاضر وأخطرت النيابة للتحقيق.

قاد الحملة اللواء علاء متولي مدير الإدارة العامة للمرور، واللواء حسن الدماطي مدير شرطة المرافق والعمداء أسامة عبدالفتاح رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، وعمرو طلعت رئيس قطاع شمال الجيزة، وعاصم أبوالخير رئيس مباحث قطاع أكتوبر، وعلاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والعقيد أحمد دسوقي رئيس مكتب مرافق حي جنوب الجيزة.