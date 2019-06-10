قال الحاج حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الليمون انخفضت اليوم لـ50% في جميع أنحاء الجمهويه، إذ يباع كيلو الليمون في المزارع اليوم بـ20 جنيها، وفي الأسواق بـ40 جنيها، وذلك بعد موجة الارتفاع الشديد في الأسعار حتى أمس.

وأوضح أبوصدام أنّ الانخفاض الشديد في أسعار الليمون، سببه الحملات المفاجئة التي شنّتها الأجهزة الرقابية، لضبط الأسعار وعزوف المواطنين عن الشراء، وتهافت مزارعي الليمون على جنيه طمعا في الربح، ما أدى لزيادة المعروض، مجبرا التجار على خفض الاسعار خوفا من تلف الثمار.

وتوقع نقيب الفلاحين الاستمرار في انخفاض أسعار الليمون، حتى يصل الكيلو إلى سعره الطبيعي "7 جنيهات" خلال أيام قليلة، لافتا إلى أنّ الليمون رغم أنّه ضروري، لكنه ليس سلعة أساسية، واستخداماته محدودة ولا يباع بالكيلو إلا لأغراض التخليل أو للمطاعم، ومعظم المواطنين يشترون الليمون بالثمرة الواحدة.

وأكد أبوصدام أنّ ارتفاع أسعار بعض المنتجات الزراعية في غير مواسمها أو لكارثة طبيعية، مثل ارتفاع درجات الحرارة أو انخفاضها بصورة غير طبيعية، أمر طبيعي لا يبعث على القلق، مطالبا وزارتي الزراعة والتموين بدارسة دقيقة لفواصل العروات وسد العجز في الإنتاج بكل الطرق، كم دعا المواطنين إلى عدم الانسياق وراء متصيدي الأزمات لإحداث ذعر أو إثارة بلبلة.