قال الإعلامي عمرو أديب، إنه تعرض لحملة هجوم شديدة، بسبب تصريحاته، أمس، عندما علق على ارتفاع أسعار الليمون في الأسواق وقال، "إنتوا عاوزين الليمون في إيه".

وأوضح، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، اليوم، أنه كان يتفهم غضب المواطنين من نقص السكر أو الزيت في الأسواق أو ارتفاع سعره، ساخرًا :" الناس ردوا رد غريب وقالوا بنعمل عصير ليمونادا، طب ما تعملوا برتقانادا، اعمل فرولادا، إحنا مش بنستخدم الليمون في أي حاجة".

وأضاف "أديب"، ، أن البعض روج بأن المانجو في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي كان بـ4 جنيهات، موضحا أن كل هذه أكاذيب لا أساس لها من الصحة، "ما إحنا كنا في عصر المحروس بتاعكم"، مؤكدًا أنه يجب على المواطنين استخدام الخل بديلًا لليمون في هذا الوقت.

وتابع: "الليمون اللي بقى بـ100 جنيه دلوقتي آخر الشهر هيبقى بـ3 جنيهات".