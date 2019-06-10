تمكنت الأجهزة الأمنية، بمحافظة الفيوم، من ضبط 8 قضايا سلاح ناري وذخائر بدون ترخيص، وتحرير 913 مخالفة وجنحة مرورية، وتنفيذ 996 حكم في مجال تنفيذ الأحكام القضائية، في حملة أمنية مكبرة بمراكز المحافظة، وفقا لبيان أمني، اليوم.

كما تمكنت الحملة، تحت إشراف اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، من ضبط 83 قضية تموين متنوعة، وقضيتين إتجار بالمخدرات، ومتهم هارب مطلوب ضبطه وإحضاره في قضايا جنائية، و8 قضايا متنوعة في مجال قضايا المسطحات، و80 قضية متنوعة في مجال ضبط الأسواق، وتنفيذ 309 قرار وحالة إزالة وأحكام قضائية وقرارات تمكين في مجال إزالة التعديات.