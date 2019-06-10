أكدت لجنة إدارة نقابة الصيادلة والتي تضم الدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتورة فاتن عبدالعزيز، والدكتور كريم بدر، أن النيابة تواصل التحقيقات في حادث الهدم المؤسف الذي تعرضت له صيدلية الدكتور إسلام محمد بالبحيرة من قبل مالك العقار، مشيرة إلى أنه جارٍ ضبط الجناة، واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضدهم.

وأضافت اللجنة أن مالك العقار هدم الصيدلية ببولدزر بكامل محتوياتها لإجبار الصيدلي على ترك الصيدلية رغم وجود عقد إيجار موثق سارٍ، موضحة أنها تواصلت مع الدكتور أحمد زعلوك نقيب صيادلة البحيرة ومع الصيدلي إسلام، وشددوا على دعم النقابة الكامل له، مؤكدة أنه سيجرى إرسال محامي النقابة لمتابعة سير التحقيقات، وصرف التعويضات المستحقه له بصندوق الإعانات والكوارث.

وناشدت اللجنة وزارة الداخلية بسرعة ضبط الجناة وحماية الصيدليات التي تؤدي خدمة طبية للمرضى طوال 24 ساعة في كل المدن والقرى والنجوع. وأكدت اللجنة دعم النقابة الكامل لأعضائها ووقوفها بجوارهم فيما يتعرضون له من أجل تأدية عملهم، ومتابعة التحقيقات حتى يضبط الجناة ويحصل الصيدلي إسلام على حقه القانوني.