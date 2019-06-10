أرجعت الفنانة التونسية هند صبري أسباب مشاركتها كضيفة شرف في فيلم "الممر"، بطولة الفنان أحمد عز، إلى حبها واعتزازها بالمخرج شريف عرفة، لتعاونها معه في أفلام عدة، منها جزأين فيلمي "الجزيرة" و"الكنز"، بحسب قولها.

وقالت صبري، لـ"الوطن"، إنها تعتز بـ"رفيق الكفاح" أحمد عز، بحسب وصفها، بحكم أن بداياتهما السينمائية كانت معاً في فيلم "مذكرات مراهقة" عام 2001، مضيفة أن فيلم "الممر" ملحمي وغير مسبوق في السينما العربية، لتناول قصته بطولة الجيش المصري العربي.

وتابعت: الفيلم يتضمن رسائل تدعو إلى الأمل عقب المرور بتجارب قاسية، بدليل خروج الجمهور من القاعات منتشياً ومتفائلاً، وهي حالة لابد أن يعيشها الجمهور مع نوعية هذه الأفلام، علماً بأن السياسة تتبعها الأفلام الحربية الأمريكية كـ"روكي" و"رامبو" رغم كونها أفلام تجارية.

ويشارك في بطولة "الممر" إياد نصار وأحمد رزق ومحمد فراج وأحمد صلاح حسني وأحمد فلوكس وأمير صلاح الدين ومحمد جمعة وأسماء أبواليزيد ونور محمود، من تأليف وإخراج شريف عرفة.