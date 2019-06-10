أعلنت الإدارة الذاتية الكردية شمال شرقي سوريا، تسليمها 14 طفلا يتيما من أبناء مسلحي "داعش" الإرهابي لفرنسا وهولندا، إذ تمّ تسليم 12 طفلا لوفد من الخارجية الفرنسية، و2 لوفد من الخارجية الهولندية في مدينة عين عيسى.

وأوضحت الإدارة الكردية أنّ من بين الأطفال الفرنسيين أفراد من عائلة واحدة، أكبرهم يبلغ من العمر 10 سنوات، ومن المتوقع إجراء عمليات تسليم أخرى لأطفال فرنسيين قريبا، وذلك حسب ما أفادت "روسيا اليوم".

وكانت فرنسا ودول أخرى أعلنت رفضها استعادة المتطرفين من مواطنيها، لكنها أبدت استعدادها لاستقبال الأيتام من أبنائهم، وتسلّمت باريس في مارس الماضي للمرة الأولى، 5 أطفال لآباء دواعش فرنسيين.