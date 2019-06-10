ارتياح بين طلاب الثانوية بالدقهلية حول الاقتصاد وانقسام بشأن الإحصاء

انقسمت آراء طلاب الثانوية العامة بالدقهلية، حول امتحان مادة الإحصاء، وأكد عدد منهم أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتفوق، بينما أكد آخرون أنهم تمكنوا من حل الامتحان وأنه جاء من كتاب الوازرة.

وعبر الطلاب عن سعادتهم لسهولة مادة الاقتصاد، لافتين أن الامتحان جاء في مستوى الطالب المتوسط ولم يخرج عن المنهج الدراسي، وتمنوا أن تكون باقي الامتحانات في نفس المستوى.

واحتفل الطلاب بسهولة الامتحان في منطقة مجمع مدارس بشارع كلية الآداب بالمنصورة، مؤكدين أنهم حتى الآن لم يجدوا أي صعوبة في الامتحانات.

وأكدت غرفة عمليات الثانوية العامة أنها لم تتلق أي شكاوى من صعوبة الامتحانات.