أنقذ فريق أطفال بلا مأوي بمحافظة المنوفية رجلا يدعى "أحمد.ج" 25 عاما، بقرية تتا مركز منوف في دوار العمدة، في إطار خطة برنامج حماية الأطفال بلا مأوى للتعامل مع المشردين والكبار بلا مأوى، وخلال دراسة أولية تبين أن الحالة تعاني من بعض اضطرابات عقلية ونفسية وبطء في الحركة.

ونقل الفريق الحالة إلى دار الرعاية في منوف لتقديم كل الرعاية له. ويواصل برنامج حماية الأطفال بلا مأوى والذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع صندوق تحيا مصر تتلقى البلاغات بشكل يومي على الخط الساخن 16439 ولمدة 12 ساعة يوميا؛ لتقديم الحماية والرعاية للأطفال بلا مأوى والمشردين.