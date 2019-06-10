انتهى 2426 طالبا وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي بمدن محافظة البحر الأحمر، اليوم، من تأدية امتحان الشهادة الثانوية في مادتي الإحصاء والاقتصاد في عدد 14 لجنة.

وتجمع عدد من أولياء الأمور أمام مدرسة مدرسة الثانوية بنات بالغردقة؛ وذلك للاطمئنان عليهم أبنائهم.

وتباينت ردود الأفعال حول مستوى مادة الاقتصاد حيث أعرب عدد من الطلاب عن سهولة الامتحان وتسهيل الإجراءات من قبل المراقبين وقوات الأمن في دخول اللجان.

فيما أكد عدد آخر من الطلاب، أن امتحان الاقتصاد به العديد من النقاط الغامضة؛ مؤكدين أنها مادة لا تضاف إلى المجموع.

وسادت حالة من الحزن والاستياء لدى معظم الطلاب بسبب صعوبة بعض أسئلة امتحان مادة الإحصاء، حيث عبر عدد كبير من الطلاب عن استيائهم من صعوبتها.

وقالت طالبة، إن بعض أسئلة الإحصاء جاءت غير واضحة، وبها جزء كبير من الصعوبة، لافتًة إلى أن مادة الاقتصاد كانت سهلة إلى حد ما.

وأضافت أخرى أن الامتحان كان يحتاج وقت إضافي، بالرغم من أنهم طلاب القسم الأدبي إلا أن الامتحان كان يصعب حله على طلاب القسم العلمي.

وانطلق الامتحان في مادتي الإحصاء والاقتصاد صباح اليوم، بـ 14 لجنة موزعة على مستوى المحافظة بإجمالي 2426 طالبا وطالبة، للشعبتين العلمي والأدبي، إلى جانب 3 مراكز توزيع بالمحافظة.

وأكدت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحرالأحمر، أن غرفة عمليات المديرية لم تتلق أي شكاوى خلال امتحانات اليوم الثاني للثانوية العامة حيث أدى 2426 طالبا وطالبة امتحانات اليوم الثاني لمادتي الاقتصاد والإحصاء.

وأضافت أن مديرية البحر الأحمر لم تتلق أي شكاوى حيث فتحت جميع اللجان بمدن المحافظة في التوقيت المحدد لها دون أي تأخير.

وتابعت أنه جرى تشكيل 6 غرف عمليات منها غرفة مركزية بمقر المديرية بالغردقة لمتابعة الامتحانات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم والإسعاف لمتابعة سير الامتحانات ولتوفير بيئة آمنة للطلاب في الامتحانات.