تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة بمواني البحر الأحمر

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن الموجودة على أرصفة مواني الهيئة بلغت 20 سفينة.

وأضاف المتحدث الإعلامي، في بيان اليوم، أن مواني الهيئة شهدت تداول 42 شاحنة بضائع و33 سيارة حيث شملت حركة الواردات 28 شاحنة و32 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 14 شاحنة بضائع وسيارة.

وأضح أن ميناء نويبع استقبل، اليوم، السفينة سينا فيما شهد الميناء، أمس، وصول وسفر السفينة سينا، كما يستعد ميناء سفاجا اليوم، لاستقبال العبارة القاهرة بينما تغادر 4 سفن وغادرت، أمس، السفينتان القاهرة، وValerie.