بـ"لغة وأسماء وأعلام عربية".. الاحتلال يدرّب جنوده على إسقاط طائرات

كشفت إسرائيل عن تدريبات ينفذها سلاح الجو التابع للاحتلال الإسرائيلي، تحاكي عدة سيناريوهات للحرب، بما فيها إسقاط طائرات حربية إيرانية وسورية.

وغرّد المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير جندلمان عبر حسابه على "تويتر": "كيف يتدرب طيارونا لإسقاط طياري العدو؟، من خلال التدريب مع (السرب الأحمر) الذي يحاكي تكتيكات الطيران الإيراني والسوري وإلخ..".

وأضاف المسؤول في دولة الاحتلال: "طيارو (السرب الأحمر) ينتحلون أسماء عربية ويتحدثون العربية ويضعون أعلام دول العدو على بدلاتهم كي تكون أجواء التدريب واقعية، الهدف تحقيق تفوق جوي في جميع الظروف"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.