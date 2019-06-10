أكد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن غرفة عمليات المديرية رصدت محاولة طالب لجنة مدرسة الشهيد محمود منصور المشتركة التابعة لإدارة أبوصوير التعلمية الخروج بورقة الامتحان، وتقرر على الفور التحقيق مع الطالب بمعرفة الشؤون القانونية واستبعاد مراقب الدور وإيقاف ملاحظين عن العمل باللجنة وإحالتهم للشؤون القانونية.

وتابع أن 8894 طالبا وطالبة يؤدون الامتحان في مادتي الاقتصاد والإحصاء في 28 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية الـ8.

كان الدكتور خالد خلف قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، قد ترأس اليوم الإثنين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المديرية والخاصة بمتابعة امتحانات الثانوية العامة بمدارس المحافظة.

وأكد على التعاون المشترك بين المديرية ومديرية الأمن لتوفير الحراسة الكاملة لنقل أوراق الأسئلة وحراسة لجان الامتحانات، موجها شكره وتقديره لدورها المتميز والتعاون المثمر لتأمين أعمال الامتحانات.

وأشار إلى التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية لتوفير الرعاية الطبية داخل لجان الامتحانات سواء للطلاب أو المعلمين المنتدبين لأعمال الامتحانات.