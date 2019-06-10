اعتبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، أنّ تصور هبوط أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل ليس مستبعدا، إذا لم يتم تمديد اتفاق خفض الإنتاج "أوبك+".

وقال نوفاك في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السعودي خالد الفالح، عقد اليوم في العاصمة الروسية موسكو، عقب اجتماع اللجنة الحكومية الروسية السعودية للتعاون المشترك: "اليوم يوجد خطر كبير من زيادة إنتاج النفط في العالم، لكن من الضروري الاستمرار في تحليل الوضع في يونيو".

وأضاف وزير الطاقة الروسي أنّ هناك مخاطر كبيرة لحدوث فائض في الإمدادات في السوق، وأنّ موسكو بحاجة لمراقبة سوق النفط بصورة أكبر، كي يتسنى اتخاذ قرار متوازن في يوليو، فيما علّق وزير الطاقة السعودي على هبوط سعر النفط حتى 30 دولارا، حال عدم التوصل لاتفاق في يوليو، قائلا: "نعمل لعدم حصول مثل هذا السيناريو"، وفقا لما ذكرته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

يذكر أنّ نوفاك والفالح يلتقيان في اليابان خلال قمة العشرين، قبل فترة وجيزة من اجتماع دول "أوبك+" في فيينا يومي 3 و4 يوليو المقبل، ومن المتوقع الإعلان خلال هذا اللقاء عن تمديد اتفاق "أوبك+".