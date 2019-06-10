تواصل الأجهزة المعنية بالغربية، الحملات الكبرى لإزالة الإشغالات من الشوارع وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية بمواصلة استكمال خطة المحافظة بالنهوض بالشوارع وتحويلها لشوارع حضارية ذات إنسيابية مرورية والعمل على تسهيل حركة المشاه.

وقام حى أول وثانى طنطا، بالتنسيق مع الجهات المعنية بتنظيم حملة مكبرة أسفرت عن إزالة كافة الإشغالات في نطاق حى أول طنطا، حيث تم إزالة الإشغالات من شوارع "البورصة، القنطرة، خلف المركز الثقافى، سعد الدين، على مبارك، كفر عصام، دوران النادى، نجف الجامعة".

أما فى نطاق حى ثانى طنطا تم إزالة الإشغالات من شوارع "حسن رضوان – سكة المحلة – والجانبية – والجلاء – سعيد – الحلو - الأشرف – كورنيش سكة المحلة إلى كوبرى قحافة وحتى شارع 306".

وأسفرت الحملة عن رفع كافة الإشغالات التى تمثلت فى تعدى أصحاب المقاهى والمحلات وسيارات البيع المتنقلة على حرم الطريق.

وشدد محافظ الغربية، على متابعته الدورية لأعمال إزالة الإشغالات من الشوارع للتأكد التام من إزالتها، وتوفير المظهر الحضارى للشارع مع تحقيق الإنسيابية المرورية.