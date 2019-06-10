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أنقرة تحقق مع مسؤولين أمريكيين للاشتباه بتورطهم في الانقلاب

أنقرة تحقق مع مسؤولين أمريكيين للاشتباه بتورطهم في الانقلاب

وزير التعليم ينعي وفاة أحد مقدري مادة اللغة العربية

وزير التعليم ينعي وفاة أحد مقدري مادة اللغة العربية

"الزراعة" تنصح بتدابير التعامل مع تغيرات المناخ: رش وقائي وسماد مضاعف

"الزراعة" تنصح بتدابير التعامل مع تغيرات المناخ: رش وقائي وسماد مضاعف

"أبو عميرة": سعر "الديكودر" لمتابعة "كأس الأمم" لن يزيد عن 400 جنيه

"أبو عميرة": سعر "الديكودر" لمتابعة "كأس الأمم" لن يزيد عن 400 جنيه

قبل منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد.. ملامح التجربة المصرية

قبل منتدى أفريقيا لمكافحة الفساد.. ملامح التجربة المصرية

أورتيجا لـ محمد رمضان: "أتمنى أعمل معاك حفلة.. كمّل وسيبك من الهجوم"

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"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

عروض خاصة للتخسيس بعد رمضان والعيد بخصم 50%

عروض خاصة للتخسيس بعد رمضان والعيد بخصم 50%

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