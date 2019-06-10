واصلت لجنة الإسكان والمرافق برئاسة المهندس علاء والى رئيس اللجنة استكمال نظر قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بشأن بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني ، وفي بداية الاجتماع أوضح المهندس علاء والى رئيس اللجنة أن مشروع القانون المحال من الحكومة يتناول سد الثغرة التي قد تحدث نتيجة حكم المحكمة الدستورية ، موضحاً أن مشروع القانون يتناول تعديل في العلاقة الإيجارية للأماكن غير السكنية للأشخاص الاعتبارية .

وأثناء مناقشة مشروع القانون المعروض تبادل أعضاء اللجنة الحديث بشأن مشروع القانون مؤكدين أن الهدف من القانون هو تحقيق المصلحة العامة وليس مصلحة فئة على حساب فئة أخرى ، حيث أن مشروع القانون تناول الأشخاص الاعتباريين فقط دون الأشخاص العاديين وهذا يتنافى مع الدستور الذى أكد على عدم جواز تمييز فئة على فئة أخرى .

وخلال المناقشة اتجهت آراء كافة الأعضاء إلى ضرورة عدم التفرقة فيما بين الأشخاص الاعتباريين والأشخاص العاديين ، ومن ثم فإنه لابد من أن يكون نطاق التعديل يشمل الأشخاص الاعتبارية والأشخاص العادية .

وقد أكدت اللجنة على ضرورة صدور هذا القانون وخروجه إلى النور حتى تستقر الأوضاع خاصة في ضوء الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية في هذا الشأن .

ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ في ضوء ما سبق ذكره على أن تناقش اللجنة مواد المشروع في اجتماع آخر .