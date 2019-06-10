أورتيجا لـ محمد رمضان: "أتمنى أعمل معاك حفلة.. كمّل وسيبك من الهجوم"

أشاد مطرب المهرجانات أورتيجا، بأداء الفنان محمد رمضان، ودخوله مجال الغناء، في الفترة الأخيرة، موضحًا أن لديه هذه الموهبة منذ سنوات طوال، ونجح في استغلالها بطريقته الخاصة للوصول إلى الجمهور بشكلٍ أسرع ومُختلف، واصفًا إياه بـ"راجل شاطر، ومجتهد، كلنا بنتعلم منه".

وأعرب "أورتيجا"، في تصريح خاص لـ"الوطن"، عن تمنيه بإحياء فريق "8%" لحفلٍ غنائي مع محمد رمضان، خلال الفترة المقبلة، قائلًا: "إحنا من عشاقه، وتعاونا معه في فيلم عبده موتة"، واصفًا إياه: "طيب وجدع وشبهنا وابن بلد.. كمل وسيبك من الهجوم".

وفي سياق آخر، يستعد الفنان محمد رمضان، لطرح فيديو كليب جديد، يحمل اسم "بابا"، خلال الأيام القليلة المُقبلة، إذ طرح صورة له من كواليس العمل.