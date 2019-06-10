في سابقة هي الأولى من نوعها؛ قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات توقيع غرامة مالية على شركة "فودافون مصر" قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات عن عدد كبير من عملاء الشركة في عدة مناطق.

وقال أيمن عصام، مدير العلاقات الخارجية والحكومية بشركة "فودافون" مصر، "إننا علمنا بقرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بشأن توقيع غرامة مالية على شركة فودافون مصر قدرها 10 ملايين جنيه جراء انقطاع خدمات الاتصالات مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر من الجرائد".

وأضاف: "أنه جرى إرسال الخطاب بعد نشر الموضوع في الصحف، وسيجري دراسة السبب القانوني لفرض الغرمة وتحديد العقومة وسيكون لدينا رد رسمى على هذا الأمر".

ويأتي قرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بتوقيع غرامة مالية على شركة "فودافون"، تطبيقا للبند رقم 18 في التراخيص الممنوحة للشركة والخاص بمستوى جودة الخدمة.

وأكد الجهاز ضرورة تعويض المشتركين المتضررين من هذا الانقطاع، وموافاة الجهاز بآليات التعامل مستقبلا في حالة تكرار ذلك؛ وذلك للوفاء بالتزامات الشركة تجاه عملائها في مصر.

وتعرضت خدمات الاتصالات في شركة "فودافون" للانقطاع مساء يوم 3 يونيو 2019 قبيل عيد الفطر المبارك لعدة ساعات، وأرجعت الشركة سبب العطل، إلى مشكلة تقنية في عدة مناطق على مستوى الجمهورية، وبعدها أعلنت الشركة تعويض عملاءها عن تعطل خدمات الموبايل "الصوتية- الإنترنت".

وتلقى عدد من عملاء فودافون رسالة نصية من الشركة تفيد بحصولهم على 10 جيجابايت إنترنت مجاني، وجاء نص رسالة كالتالي: "عميلنا العزيز نتمنى لك عيدا سعيدا ونعتذر عن أداء الشبكة يوم الاثنين، كلم *205# واستمتع بـ10 جيجابايت إنترنت ببلاش تعيد بيها".