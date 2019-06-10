"الصحة": 68 حالة مرضية في ثاني أيام امتحانات الثانوية العامة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، استقبال الغرفة المركزية المنعقدة بمقر هيئة التأمين الصحي لمتابعة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة لـ68 بلاغا لحالات مرضية، خلال ثاني أيام أداء امتحانات الثانوية العامة بجميع المحافظات.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشؤون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن أغلب الحالات كانت تعاني من إغماء وهبوط عام وصدمة عصبية وصداع فيما تراوحت باقي الحالات بين ارتفاع بضغط الدم ومغص كلوي وكسور وتشنجات وهبوط في نسبة السكر بالدم.

وأضاف مجاهد أنه جرى إسعاف 61 حالة في مقر اللجان عن طريق فرق الانتشار السريع من أطباء الرعاية الحرجة والعاجلة، كما جرى نقل حالة واحدة إلى مستشفى حوش عيسى المركزي بالبحيرة، وغادرت المستشفى بعد تلقي العلاج، وتحسن حالتها الصحية، فيما لا تزال 6 حالات بالمستشفيات تخضع للعلاج وحالتها مستقرة ومن المنتظر خروجها خلال الساعات القليلة المقبلة.