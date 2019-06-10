وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، خلال الجلسة العامة اليوم، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، في مجموع مواده.

وأرجأ رئيس البرلمان، الموافقة النهائية إلى الجلسة العامة غدًا، مشيرًا إلى أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة.

وقال رئيس مجلس البرلمان، إن فلسفة المشروع تقوم في ضوء السلبيات التي كشفها صندوق العلوم، لذلك جرى إنشاء هذه الهيئة المستقلة، بهدف تمويل البحث العلمى من كوادر على قدر كبير من التخصص والخبرة، ليسهم في تنمية المجتمع من خلال مخرجات البحث العلمي.