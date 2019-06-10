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محافظ كفر الشيخ: الحصول على بصمة العين والإصبع لـ360 حاجا

محافظ كفر الشيخ: الحصول على بصمة العين والإصبع لـ360 حاجا

مسؤول سابق بـ"الكهرباء": "متزنقوش التلاجة في الحيطة.. بتسحب تيار"

مسؤول سابق بـ"الكهرباء": "متزنقوش التلاجة في الحيطة.. بتسحب تيار"

تجمهر أمام منزل "الطفلة سندس" في الإسكندرية لـ"إعدام القتلة"

تجمهر أمام منزل "الطفلة سندس" في الإسكندرية لـ"إعدام القتلة"

"الصحة العالمية": مليون عدوى بالأمراض المنقولة جنسيا يوميا

"الصحة العالمية": مليون عدوى بالأمراض المنقولة جنسيا يوميا

يبدأ يونيو 2020.. ماذا يعني سحب القوات النيوزلندية من العراق؟

يبدأ يونيو 2020.. ماذا يعني سحب القوات النيوزلندية من العراق؟

"محرز" تتفق على استيراد أبقار "عشار" من إسبانيا تناسب صغار المربين

"محرز" تتفق على استيراد أبقار "عشار" من إسبانيا تناسب صغار المربين

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أسرة أحمد خالد توفيق: محبوه تبرعوا بـ"عمرة" في ذكرى ميلاده

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"البحوث الفلكية" عن اصطدام كوكب ضخم بالأرض: الحسابات قد تؤكد ذلك.. لكن لن يحدث

"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

"ادخلوها آمنين" مصر تفتح ذراعيها للسوريين.. والسيسي: "الموجود بنقسمه"

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

«طلبة» عاش على خير «سمك الملاحات»: «اتجوزت 3 وخلفت 9.. دلوقتى عليه العوض»

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