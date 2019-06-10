"محرز" تتفق على استيراد أبقار "عشار" من إسبانيا تناسب صغار المربين

قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة، إنها ناقشت مع سفير إسبانيا في القاهرة رامون جيل كاساريس، استيراد أنثى عجول "عشار وتحت عشار" لإنتاج الألبان واللحوم من إسبانيا، تتناسب مع صغار المربين في مصر، وتقديم الدعم الفني في قطاع إنتاج الألبان، علاوة على استيراد السلالات الإسبانية المتميزة من الأغنام والماعز، وتمت مراجعة الشهادات الصحية مع الإدارة المركزية للحجر البيطري في مصر، والموافقة عليها لاستيراد حيوانات حية ولحوم من إسبانيا.

وأضافت محرز، أن سفير إسبانيا عرض التعاون في مجال إنتاج زيت الزيتون لما لإسبانيا من خبرات واسعة في هذا المجال، لافتة أنه تم الاتفاق على ترتيب زيارة وفد فني من الوزارة لتقييم النظام الكلي لسلامة المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم بجميع عناصر سلسلة الإنتاج والتصنيع، بدءا من المزارع مرورا بالمجازر والتجهيز، طبقاً للمواصفات القياسية الدولية لسلامة الغذاء، في إطار اعتماد نظام جديد لتقييم المنشآت المصدرة للحيوانات الحية واللحوم إلى مصر من إسبانيا بديلا عن النظام القديم للتقييم الفردي للمنشآت والمجازر.

وأوضحت أنه سيتم إعداد مقترح بروتوكول تعاون بين البلدين في مجال تنمية الثروة الحيوانية والدعم الفني والتدريب وتبادل الخبرات، وإجراء الأبحاث المشتركة بين المعاهد البحثية المتخصصة في البلدين، وتنفيذ مشروعات مشتركة بين الإنتاج الداجني وزراعة أشجار الزيتون لاستغلال الأبعاد الوقائية بين هذه المشروعات.