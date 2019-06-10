قالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن 80%؜ من أمراض الإنسان قادمة من الحيوان، وبالتالي الحل الأساسي لهذه المشكلة هو الحفاظ على صحة الحيوان.

وأضافت محرز، في كلمة لها بلجنة الشوؤن الصحية المنعقدة الآن أثناء مناقشة قانون الدواء الجديد، أن القطاع البيطري ممثل بهيئات الدواء الجديدة، وهذا أمر في غاية الأهمية، مشيرة إلى أن الادوية البيطرية مختلفة تماما عن الأدوية المخصصة للإنسان.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، منذ قليل، لمناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلامياً باسم "الهيئة العليا للدواء"، بحضور ممثلي وزارتي الصحة والزراعة.