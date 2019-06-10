أكد الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة المنصورة، تطبيق قواعد تنظيم الامتحانات، ومواجهة الغش بكل حسم، مشيرًا إلى تواجد عمداء الكليات والأساتذة المختصين بالمادة الممتحنة، للإجابة على استفسارات الطلاب لتوفير الجو الملائم والهدوء حتى يتثنى للطلاب والطالبات أداء الامتحانات على أفضل وجه.

جاء ذلك خلال تفقد رئيس الجامعة، اليوم، لأعمال الامتحانات بالكليات المختلفة في عدد من اللجان خلال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 - 2019، والتي بدأت يوم 16 مايو 2019، وتستمر أعمال امتحانات التحريري حتى 29 يونيو 2019.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال الجولة كليات "الصيدلة، الآداب، والزراعة"، ورافقه خلال الجولة بكلية الصيدلة الدكتورة ناهد العناني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور محمود الجعيدي، وكيل كلية الآداب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور ناظم شلبي، عميد كلية الزراعة.

وتفقد رئيس الجامعة، خلال الجولة، اللجان والورقة الامتحانية ووسائل الراحة للطلاب أثناء أداء الامتحانات، واطلع على آراء الطلاب حول الامتحانات وعدد الأسئلة ومدى مناسبتها لوقت الامتحان، كما تفقد عددا من اللجان الخاصة.