قال اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ قنا، إنه من المقرر توصيل الطلمبات الخاصة بتوسعات محطة مياه دشنا، مطلع الأسبوع المقبل، للبدء في تركيبها، ومن ثم ضخ المياه للمواطنين، خلال الفترة القليلة القادمة.

جاء ذلك، خلال جولته الميدانية، اليوم، في مدينة دشنا، لمتابعة عدد من المشرعات الخدمية بها بمرافقة عدد من القيادات التنفيذية.

وأشار الهجان إلى توصيل طلمبتي مياه مرشحتين قدرة الواحدة منها 200 لتر/ ثانية، من المقرر دخولها الخدمة فور تركيبها، لحل مشكلة ضعف وصول المياه ببعض المناطق بالمدينة، مؤكدا أن التوسعات، التي تشهدها المحطة، ستساهم في رفع قدرتها من 400 لتر/ ثانية إلى 800 لتر/ ثانية، بتكلفة مالية تصل إلى 120 مليون جنيه، وشدد على ضرورة تكثيف العمالة ومضاعفة ورديات العمل، للانتهاء من تنفيذ المحطة، وفقا للجدول الزمني المقرر لها.

في سياق متصل، تفقد الهجان مستشفى دشنا المركزي، مشيرا إلى أن نسبة التنفيذ بالمستشفى وصلت إلى 39%، وأن التكلفة الإجمالية لها تصل إلى 214 مليون جنيه، وتقام على مساحة 2300م2، وتتكون من 4 طوابق تضم حوالي 43 غرفة بطاقة 85 سريرا "66 إقامة مرضى، 7 عناية مركزة، 12 مبتسرين"، إضافة إلى 4 غرف للعمليات و5 للإفاقة، و8 غرف عزل طبي، ووحدة مركزية لرعاية الأطفال حديثي الولادة.

وأضاف، كما تضم المستشفى قسم للحضانات ومراكز للأشعة ومعامل التحاليل، و6 مصاعد كهربائية، بجانب مبنى مستقل للعيادات الخارجية يضم 14 عيادة و2 صيدلية والغسيل الكلوي سيضم 25 ماكينة، ومبنى للنفايات، إضافة إلى وحدة مكافحة حرائق وغرف مولدات كهرباء للطوارئ.