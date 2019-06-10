أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بنقل تبعية مستشفى المنصورة العام القديم، التابع لمديرية الشئون الصحية الدقهلية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يعمل كمستشفى متعدد التخصصات، بالإضافة إلى المرجعية في الحوادث والإصابات.

ويُنقل العاملون في المستشفى، بحالتهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التابعة لوزارة الصحة والسكان، بالتنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم، القرار.